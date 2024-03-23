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Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами
Российские хакеры, связанные с российской разведкой, пытались обмануть немецкие политические партии фальшивыми приглашениями на ужин с вредоносными файлами, что свидетельствует о более широкой угрозе для западных партий по всему политическому спектру, направленной на подрыв европейской поддержки Украины.
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов, включая разведывательные беспилотники и 20 миллионов фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны.
Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию
Чилийские ученые открыли редкий вид морской лилии, беспозвоночного криноида, который использует свои многочисленные руки для передвижения и питания, во время антарктической экспедиции к острову Вега в море Уэдделла в январе 2024 года.
БПЛА атаковал российский электрометкомбинат в Белгородской области
Беспилотник атаковал и повредил два цеха Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе, Россия, который производит металл для военной техники.
NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле в Москве, что было подтверждено официальными лицами США и разведкой.
В Харькове прогремели три взрыва, город под атакой "шахедов"
Три взрыва произошли в Харькове в ночь на 23 марта, когда город был атакован беспилотниками "шахед".
В Ужгороде открыли Почетное консульство Демократической Республики Конго
В Ужгороде открыто Почетное консульство Демократической Республики Конго, деятельность которого распространяется на территории Закарпатской, Львовской и Ровенской областей Украины.
В Харькове и Херсоне прогремели взрывы
Взрывы произошли в украинских городах Харькове и Херсоне, в регионах объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о применении баллистического вооружения.
Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 пограничных общин, есть раненый
В пятницу, 22 марта, российские оккупанты 60 раз обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 280 взрывов и ранив по меньшей мере одного мирного жителя.
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya
ИГИЛ взяло на себя ответственность за вооруженное нападение на московский концертный зал, в результате которого погибло по меньшей мере 40 человек.