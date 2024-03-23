Bloomberg: российские хакеры пытались обмануть немецких политиков перед выборами

Российские хакеры попытались обмануть представителей немецких политических партий с помощью фальшивых приглашений на ужин. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Хакеры из группировки APT29, которые связаны с российской службой внешней разведки, ранее были известны атаками на дипломатические учреждения. Но на этот раз они сосредоточились на политических партиях. Издание пишет, что этот сдвиг указывает на широкую угрозу европейским и другим западным политическим партиям со всего политического спектра.

Главный аналитик Mandiant Intelligence Джон Халтквист сказал, что его беспокоит то, что это может быть не единичный случай, и другие организации могут стать мишенью хакеров в ближайшем будущем.

Дополнение

Российские хакеры, представившись представителями правоцентристской партии "Христианско-демократического союза" Германии, прислали по электронной почте фальшивое приглашение на званый обед, который, по их утверждениям, состоится 1 марта.

В приглашении желающим принять участие предлагалось щелкнуть ссылку, которая направляла их на вредоносный файл.

В докладе добавлено, что переход российских хакеров к атакам на политические партии отвечает интересам Кремля в понимании процесса принятия решений, связанных с Украиной и другими вопросами.

В материале указано, что некоторые из хакерских инструментов, которые российские шпионы использовали в атаке на Германию, впервые были обнаружены исследователями безопасности в конце января 2024 года.

За пределами Украины сейчас нет более важного приоритета для российских спецслужб, чем отслеживание меняющейся политической динамики Запада сказал главный аналитик Mandiant Дэн Блэк.

По его словам, эта атака направлена не только на преследование ХДС или Германии. Он считает, что это часть более широких усилий России, направленных на поиск способов подорвать европейскую поддержку Украины.