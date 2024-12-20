СБУ открыла уголовное производство после кибератаки на государственные реестры
Киев • УНН
СБУ открыла уголовное производство из-за масштабной кибератаки на государственные реестры Украины. По предварительным данным, к атаке причастны хакерские группировки, связанные с россией.
СБУ открыла уголовное производство из-за самой масштабной кибератаки на государственные реестры. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
"В целом мы работаем по трем направлениям. Во-первых, это отражение кибератаки. Во-вторых, это восстановление работоспособности инфраструктуры и преодоление последствий. И в-третьих, документирование этой кибератаки как преступления. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе статья 438 Уголовного кодекса - это нарушение законов и обычаев войны", - отметил Владимир Карастелев.
Сейчас СБУ рассматривает версию, что за данной кибератакой стоят российские спецслужбы, в частности хакерские группировки, связанные с гру генштаба россии.
"Мы работаем комплексно, но, учитывая специфику нашей работы, мы не можем сейчас раскрывать все данные. Работа ведется и все все последствия будут своевременно пополнены и задокументированы в соответствующем уголовном производстве",- сказал исполняющий обязанности руководителя департамента кибербезопасности СБУ.
Напомним
Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что утечка данных из госреестров после кибератаки рф пока не подтверждена.