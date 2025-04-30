Кібератак в Україні побільшало на 48% - Держспецзв'язку
Київ • УНН
Держспецзв'язку повідомляє про збільшення кібератак на 48% в Україні. Російські хакери активізувалися, атакуючи енергетику, комерційний сектор та сектор оборони.
У другому півріччі 2024 року в Україні зафіксовано збільшення кількості кібератак на 48%, у порівнянні з першим півріччям. Про це йдеться у звіті Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, передає УНН.
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"2024 рік відзначився варіативністю підходів до кібератак як нових, так і відомих хакерських груп. Збільшення кількості інцидентів на 48% порівняно з попереднім півріччям призвело до значного зростання навантаження на роботу команди реагування та підвищення витрат часу на обробку загроз", - ідеться у звіті.
За інформацією Держспецзв'язку, протягом другого півріччя 2024 року було ідентифіковано та проаналізовано близько 70 окремих кампаній, повʼязаних із масовим розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ). Водночас було зафіксовано понад 750 звернень від користувачів, які стали мішенню фішингових атак. Однак фактична кількість підтверджених випадків зараження ШПЗ виявилася на 90% меншою.
Як зазначається у звіті, ворог застосовує дедалі витонченіші методи, комбінуючи різні тактики для досягнення своїх цілей, що ускладнює виявлення та нейтралізацію загроз на ранніх етапах.
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"Уже добре відомі нам хакерські угруповання, повʼязані з гу гш зс рф та фсб, зберігають традиційні методи атак. Натомість нові військові кіберпідрозділи демонструють вищий рівень автоматизації, агресивності та масштабу операцій. російські хакери систематично намагаються порушити роботу обʼєктів енергетичного сектору України, координуючи кібератаки із масованими обстрілами енергосистеми", - ідеться у звіті.
Окрім того, зазначається, значних атак зазнає український комерційний сектор.
"Основний вектор - викрадення коштів та поширення ransomware. Масштаби таких атак досягли рекордних показників. Попри серйозність загрози, бізнес-сектор значно менш підготовлений до кібератак, ніж державні установи, та не завжди готовий відкрито ділитися інформацією про інциденти", зазначено в звіті.
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Окрім того, у другій половині 2024 року було зафіксовано значне зростання кібератак, спрямованих на сектор безпеки та оборони. Це, зокрема, вказує на критичність використання кіберкомпоненту у ворожих розвідувальних операціях, зазначається у звіті.
"Основний вектор атак - шпигунство, мета якого полягає у зборі критично важливої інформації, здатної безпосередньо вплинути на оперативну ситуацію в зоні бойових дій", - ідеться в повідомленні.
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