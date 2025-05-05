КНДР відправила 15 тисяч робітників до росії через нестачу робочої сили у країні-агресорці - WSJ

Північна Корея відправила до рф приблизно 15 тис. трудових мігрантів для допомоги через падіння у країні народжуваноості та нестачу робочої сили. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

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Зазначається, що цей акт пов'язаний з великим втратами рф на війні проти України та масовим виїздом росіян за кордон. Тож до рф їдуть робітники з КНДР, які готові працювати за низьку зарплату по 12 годин на день.

Брак робочої сили входить до числа найбільших проблем путіна, створених через падіння народжуваності в країні та посилених війною. Сотні тисяч росіян загинули в боях, за оцінками Заходу, і незліченна кількість інших втекла з країни - йдеться у статті.

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За даними видання Північна Корея направила близько 15 000 працівників до росії. При цьому багато з них в’їхали в країну за студентськими візами. За даними москви, у 2024 році кількість північнокорейців, які в’їхали в росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком.

"Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй забороняє використовувати північнокорейських трудових мігрантів за кордоном. Але в останні роки москва та Пхеньян порушили ці правила", - зазначають автори.

Нагадаємо

Наприкінці квітня Північна Корея вперше підтвердила, що спрямувала своїх військових для підтримки росії у війні проти України відповідно до договору про взаємну оборону.

Під час бойових дій у Курській області росіяни залучали військових з Північної Кореї. 26 квітня москва офіційно повідомила про таку співпрацю, хоча раніше заперечувала її.

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