Участь військ КНДР у війні росії проти Україні: Сеул засудив співпрацю москви і Пхеньяна
Київ • УНН
Уряд Південної Кореї засудив визнання КНДР про відправлення військ до росії, назвавши це порушенням міжнародного права. Сеул закликав москву і Пхеньян припинити військову співпрацю.
Уряд Південної Кореї рішуче засудив перше публічне визнання про відправлення військ КНДР до росії задля участі у війні проти України. Про це повідомляє Yonhap News Agency, передає УНН.
Деталі
Міністерство закордонних справ Південної Кореї оприлюднило заяву після того, як КНДР вперше підтвердила участь своїх військових у російсько-українській війні. Там назвали цей крок "насмішкою" над міжнародним правом.
Відправка північнокорейських військ, разом із ширшою військовою співпрацею між росією та КНДР, є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи Статут ООН та резолюції Ради Безпеки ООН
Уряд країни закликав москву і Пхеньян негайно припинити їхню військову співпрацю. Там заявили, що що це "серйозно підриває мир і стабільність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та за його межами, включаючи Європу.
Водночас у Пхеньяні заявили, що угода з росією ж "цілком легітимною" відповідно до договору, який зобов'язує обидві сторони надавати військову допомогу у разі нападу на одну з них.
Контекст
Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України, згідно з договором про взаємну оборону.
Днями росія офіційно визнала залучення бійців КНДР у бойових діях у Курській області. Раніше москва це заперечувала та підробляла документи для них.