Участие войск КНДР в войне россии против Украины: Сеул осудил сотрудничество москвы и Пхеньяна

Правительство Южной Кореи решительно осудило первое публичное признание об отправке войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Южной Кореи обнародовало заявление после того, как КНДР впервые подтвердила участие своих военных в российско-украинской войне. Там назвали этот шаг "насмешкой" над международным правом.

Отправка северокорейских войск, вместе с более широким военным сотрудничеством между россией и КНДР, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН – говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Правительство страны призвало москву и Пхеньян немедленно прекратить их военное сотрудничество. Там заявили, что это "серьезно подрывает мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.

В то же время в Пхеньяне заявили, что соглашение с россией ж "вполне легитимным" в соответствии с договором, который обязывает обе стороны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них.

Контекст

Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в Россию для поддержки в войне против Украины, согласно договору о взаимной обороне.

На днях россия официально признала привлечение бойцов КНДР в боевых действиях в Курской области. Ранее москва это отрицала и подделывала документы для них.