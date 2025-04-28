Участие войск КНДР в войне россии против Украины: Сеул осудил сотрудничество москвы и Пхеньяна
Киев • УНН
Правительство Южной Кореи осудило признание КНДР об отправке войск в россию, назвав это нарушением международного права. Сеул призвал москву и Пхеньян прекратить военное сотрудничество.
Правительство Южной Кореи решительно осудило первое публичное признание об отправке войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Южной Кореи обнародовало заявление после того, как КНДР впервые подтвердила участие своих военных в российско-украинской войне. Там назвали этот шаг "насмешкой" над международным правом.
Отправка северокорейских войск, вместе с более широким военным сотрудничеством между россией и КНДР, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН
Правительство страны призвало москву и Пхеньян немедленно прекратить их военное сотрудничество. Там заявили, что это "серьезно подрывает мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.
В то же время в Пхеньяне заявили, что соглашение с россией ж "вполне легитимным" в соответствии с договором, который обязывает обе стороны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них.
Контекст
Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в Россию для поддержки в войне против Украины, согласно договору о взаимной обороне.
На днях россия официально признала привлечение бойцов КНДР в боевых действиях в Курской области. Ранее москва это отрицала и подделывала документы для них.