Участие войск КНДР в войне россии против Украины: Сеул осудил сотрудничество москвы и Пхеньяна

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив
05:58 • 36144 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 38336 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 43693 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 72021 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 121835 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 101656 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 72687 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 148565 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 68426 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 53341 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
2м/с
26%
761 мм
Популярные новости

Военные показали, как дроны пограничников уничтожают вражеские склады БК и технику оккупантов

28 апреля, 01:26 • 25678 просмотра

кремль подрывает усилия Трампа по установлению прочного мира – ISW

28 апреля, 01:50 • 24987 просмотра

Нетаньяху призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана

28 апреля, 02:08 • 24877 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

28 апреля, 03:17 • 29425 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

04:19 • 29684 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 36148 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 148570 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 124245 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 152229 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 201881 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Руслан Кравченко

Биньямин Нетаньяху

Иван Федоров

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Вашингтон

Иран

Реклама
УНН Lite

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 7426 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 8128 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 121837 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 47982 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 83115 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Ракетный комплекс "Панцирь"

Нефть марки Brent

Телеграмма

Х-47М2 "Кинжал"

Участие войск КНДР в войне россии против Украины: Сеул осудил сотрудничество москвы и Пхеньяна

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

Правительство Южной Кореи осудило признание КНДР об отправке войск в россию, назвав это нарушением международного права. Сеул призвал москву и Пхеньян прекратить военное сотрудничество.

Участие войск КНДР в войне россии против Украины: Сеул осудил сотрудничество москвы и Пхеньяна

Правительство Южной Кореи решительно осудило первое публичное признание об отправке войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Южной Кореи обнародовало заявление после того, как КНДР впервые подтвердила участие своих военных в российско-украинской войне. Там назвали этот шаг "насмешкой" над международным правом.

Отправка северокорейских войск, вместе с более широким военным сотрудничеством между россией и КНДР, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН

– говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Правительство страны призвало москву и Пхеньян немедленно прекратить их военное сотрудничество. Там заявили, что это "серьезно подрывает мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.

В то же время в Пхеньяне заявили, что соглашение с россией ж "вполне легитимным" в соответствии с договором, который обязывает обе стороны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них.

Контекст

Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в Россию для поддержки в войне против Украины, согласно договору о взаимной обороне.

На днях россия официально признала привлечение бойцов КНДР в боевых действиях в Курской области. Ранее москва это отрицала и подделывала документы для них.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Северная Корея
Южная Корея
Украина
Brent
$65.65
Bitcoin
$94,708.60
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.55
Золото
$3,292.79
Ethereum
$1,811.94