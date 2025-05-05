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КНДР отправила 15 тысяч рабочих в россию из-за нехватки рабочей силы в стране-агрессоре - WSJ

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Северная Корея отправила около 15 тысяч трудовых мигрантов в рф из-за потерь рф в войне и падения рождаемости. москва и Пхеньян нарушают санкции ООН относительно использования северокорейских рабочих.

КНДР отправила 15 тысяч рабочих в россию из-за нехватки рабочей силы в стране-агрессоре - WSJ

Северная Корея отправила в рф около 15 тыс. трудовых мигрантов для помощи из-за падения в стране рождаемости и нехватки рабочей силы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот акт связан с большими потерями рф на войне против Украины и массовым выездом россиян за границу. Поэтому в рф едут рабочие из КНДР, которые готовы работать за низкую зарплату по 12 часов в день.

Нехватка рабочей силы входит в число самых больших проблем путина, созданных из-за падения рождаемости в стране и усиленных войной. Сотни тысяч россиян погибли в боях, по оценкам Запада, и бесчисленное количество других бежало из страны

- говорится в статье.

Участие войск КНДР в войне россии против Украины: Сеул осудил сотрудничество москвы и Пхеньяна28.04.25, 12:31 • 6167 просмотров

По данным издания Северная Корея направила около 15 000 работников в россию. При этом многие из них въехали в страну по студенческим визам. По данным москвы, в 2024 году количество северокорейцев, въехавших в россию, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом.

"Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запрещает использовать северокорейских трудовых мигрантов за рубежом. Но в последние годы москва и Пхеньян нарушили эти правила", - отмечают авторы.

Напомним

В конце апреля Северная Корея впервые подтвердила, что направила своих военных для поддержки россии в войне против Украины в соответствии с договором о взаимной обороне.

Во время боевых действий в Курской области россияне привлекали военных из Северной Кореи. 26 апреля москва официально сообщила о таком сотрудничестве, хотя ранее отрицала его.

Около 600 солдат КНДР погибли в боях за россию против Украины - Сеул30.04.25, 08:51 • 4788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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