КНДР отправила 15 тысяч рабочих в россию из-за нехватки рабочей силы в стране-агрессоре - WSJ
Киев • УНН
Северная Корея отправила около 15 тысяч трудовых мигрантов в рф из-за потерь рф в войне и падения рождаемости. москва и Пхеньян нарушают санкции ООН относительно использования северокорейских рабочих.
Северная Корея отправила в рф около 15 тыс. трудовых мигрантов для помощи из-за падения в стране рождаемости и нехватки рабочей силы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что этот акт связан с большими потерями рф на войне против Украины и массовым выездом россиян за границу. Поэтому в рф едут рабочие из КНДР, которые готовы работать за низкую зарплату по 12 часов в день.
Нехватка рабочей силы входит в число самых больших проблем путина, созданных из-за падения рождаемости в стране и усиленных войной. Сотни тысяч россиян погибли в боях, по оценкам Запада, и бесчисленное количество других бежало из страны
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По данным издания Северная Корея направила около 15 000 работников в россию. При этом многие из них въехали в страну по студенческим визам. По данным москвы, в 2024 году количество северокорейцев, въехавших в россию, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом.
"Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запрещает использовать северокорейских трудовых мигрантов за рубежом. Но в последние годы москва и Пхеньян нарушили эти правила", - отмечают авторы.
Напомним
В конце апреля Северная Корея впервые подтвердила, что направила своих военных для поддержки россии в войне против Украины в соответствии с договором о взаимной обороне.
Во время боевых действий в Курской области россияне привлекали военных из Северной Кореи. 26 апреля москва официально сообщила о таком сотрудничестве, хотя ранее отрицала его.
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