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Верховная Рада рассматривает проект постановления о признании Северной Кореи государством-агрессором

Киев • УНН

 • 112 просмотра

ВР Украины рассматривает обращение к международным организациям о признании Северной Кореи государством-агрессором. Это связано с фактами поставки оружия и участия военных КНДР в войне против Украины.

Верховная Рада рассматривает проект постановления о признании Северной Кореи государством-агрессором

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассматривает проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к международным политическим организациям о признании Северной Кореи государством-агрессором. Проект соответствующего постановления под номером 13301, зарегистрирован в ВР 19 мая, – пишет УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.

Детали

Инициаторы Проекта предлагают безотлагательно направить текст обращения в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею ГУАМ.

Авторы обращения ВР о признании Северной Кореи государством-агрессором обосновывают его необходимость подтвержденными фактами участия этой страны в полномасштабной агрессии россии против Украины, приведенными в отчете Аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) и отдельном анализе Open Source Center (OSC) и Reuters.

Согласно этим документам, Северная Корея поставила россии около 21 тыс. контейнеров с оружием и боеприпасами морем, включая 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты Bulsae-4, баллистические ракеты малой дальности KN-23 и РПГ.

Северная Корея за последние 20 месяцев передала России не менее 4 млн артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины, об этом говорится в расследовании Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром OSC

- отмечают депутаты в Пояснительной записке к Проекту Обращения ВР.

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В проекте обращения депутаты также напоминают о фактах непосредственного участия военных КНДР во вторжении в Украину.

По состоянию на сегодня информация об участии военных КНДР на стороне россии уже подтверждена. О присутствии северокорейских военных свидетельствуют пленные, захваченные украинскими военными. Это участие подтвердил и сам Путин, поблагодарив Пхеньян за поддержку. Также и власти КНДР подтвердили, что направляли свои войска в Россию, чтобы помочь воевать против Украины, согласно договору о стратегическом партнерстве

- говорится в Пояснительной записке к Проекту Обращения ВР.

Инициаторы международного признания Северной Кореи государством-агрессором также приводят поводы того, что руководство этой страны беспринципно зарабатывает на кровавой агрессии против Украины.  

Оценка доходов от развертывания войск КНДР основывается на сообщениях, что российские власти выплачивают 11 тыс. северокорейским солдатам, которые были направлены в Россию, месячную зарплату в размере около $2000 вместе с одноразовой премией. Отмечается, что Пхеньян, как считают, удерживает часть этих платежей перед тем, как передать остаток своим войскам

- пишут украинские нардепы.

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Кроме фактов, подтверждающих участие КНДР в войне россии против Украины, народные депутаты обосновывают свое предложение нормами международного права.

Согласно пункту (g) статьи 3 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 (1974), агрессией признается и "засылка государством или от его имени вооруженных групп или наемников", если их действия приравниваются к использованию вооруженной силы. Именно это мы наблюдаем. Присутствие северокорейских военных в зоне боевых действий – с ведома и при содействии правительства КНДР – является прямым нарушением международного права. Это больше, чем политическая поддержка. Это – агрессия

- настаивают авторы законопроекта.

Кроме Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, участие в обсуждении Проекта Постановления об Обращении Верховной Рады Украины о признании Северной Кореи государством-агрессором, принимают еще пять комитетов парламента.  

Напомним

Лидер КНДР заявил, что участие его страны в войне является проявлением суверенного права на поддержку "братского народа".

Северная Корея отправила около 15 тысяч трудовых мигрантов в рф из-за потерь рф в войне и падения рождаемости. 

Госспецсвязи работает над проектом постановления правительства о создании реестра запрещенного ПО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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