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Парад в москве завершен: путин был рядом с Си Цзиньпином, но потом общался с военными КНДР

Киев • УНН

 • 606 просмотра

На параде были лидеры 30 стран, военные и техника, которую Россия использует в войне против Украины. После парада путин поздравил военных из КНДР.

Парад в москве завершен: путин был рядом с Си Цзиньпином, но потом общался с военными КНДР

Во время военного парада, на котором впервые демонстрировались беспилотники, используемые для атак по территории Украины, глава кремля владимир путин сидел возле лидера Китая Си Цзиньпина. После окончания парада победы президент рф подошел к присутствующим на площади в москве военнослужащим из КНДР.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

На красной площади в москве завершился парад, посвященный 80-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне. На мероприятии, кроме путина, присутствовали лидеры около 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии. Глава КНР Си Цзиньпин в этот раз находился рядом с президентом рф на трибуне.

Также по данным росСМИ, на параде "прошли расчеты 13 иностранных государств" - речь идет о военнослужащих Азербайджана, беларуси, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.

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На трибуне также находились фигуранты обвинений в военных преступлениях в Украине: среди них, по данным ТГ-канала ASTRA, находились:

Владислав Головин, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота, известный под позывным "Струном". 810-я бригада, в составе которой служит Головин, неоднократно упоминалась в расследованиях о совершении военных преступлений в Украине. Головин считается участником убийств мирных жителей в Мариуполе, согласно информации сайта "Миротворец".

Также речь идет об Ахре Авидзбе — командир так называемой интербригады "Пятна" присутствовал на трибуне пишут росСМИ. "Пятна" поддерживаются россией; интербригада и ее командир обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений: мародерстве, похищениях, пытках украинских военнопленных.

На военном параде в Москве впервые были беспилотники, которые используют для атак в войне рф против Украины: БПЛА "герань", "орлан", "ланцет", "гарпия" и zala.

В минобороны рф подтверждали, что в параде принимают участие 11 тысяч военнослужащих, в том числе 1500 участников войны рф в Украине.

После окончания парада победы, российский президент подошел к военнослужащим из КНДР, которые также присутствовали на Красной площади.

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Поздравив северокорейских военных, путин передал всем военнослужащим Корейской народной армии наилучшие пожелания, передают этот эпизод мероприятия в российских СМИ.

Напомним

путин на параде в москве минимально упомянул войну, выразив солидарность с военными рф. Он подчеркнул важность единства россиян в "ратных и мирных делах".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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