На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

Зазначивши про "солідарність із військовими рф", задіяними у російсько-українській війні, путін привітав учасників московського параду на красній площі з 80-річчям Перемоги у Другій світовій війні.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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Пам'ять про "історичні, тріумфальні події Великої Вітчизняної війни", про покоління того часу, яке заповідало "захищати Батьківщину", а також про те, як "твердо відстоювати" - національні інтереси і традиційні цінності. Ось перелік до якого звернувся кремлівський очільник володимир путін у своїй урочистій промові на красній площі в москві, 9 травня.

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В цій урочистій промові, путін майже не згадав війну росії проти України, хоча насправді було сказано буквально кілька слів, - зазначалося, що жителі рф "висловлюють солідарність із військовими", задіяними у так званій "спеціальній військовій операції".

Уся країна, суспільство, народ підтримують. ... Ми пишаємося їхньою сміливістю і рішучістю - виголосив російський президент.

Також путін закінчив промову словами про те, що росіяни завжди спиратимуться "єдність" у "ратних і мирних справах".

Нагадаємо

Президент Сербії та прем'єр Словаччини провели братерську зустріч у москві, де обговорили важливі питання.

Підсумки візиту Сі Цзінпіня до рф: лідер Китаю сподівається на справедливу мирну угоду, яку приймуть всі сторони. путін заявив про готовність до переговорів без попередніх умов для досягнення домовленостей.

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