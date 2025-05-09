На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами
Київ • УНН
путін на параді в москві мінімально згадав війну, висловивши солідарність із військовими рф. Він наголосив на важливості єдності росіян у "ратних і мирних справах".
Зазначивши про "солідарність із військовими рф", задіяними у російсько-українській війні, путін привітав учасників московського параду на красній площі з 80-річчям Перемоги у Другій світовій війні.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Пам'ять про "історичні, тріумфальні події Великої Вітчизняної війни", про покоління того часу, яке заповідало "захищати Батьківщину", а також про те, як "твердо відстоювати" - національні інтереси і традиційні цінності. Ось перелік до якого звернувся кремлівський очільник володимир путін у своїй урочистій промові на красній площі в москві, 9 травня.
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В цій урочистій промові, путін майже не згадав війну росії проти України, хоча насправді було сказано буквально кілька слів, - зазначалося, що жителі рф "висловлюють солідарність із військовими", задіяними у так званій "спеціальній військовій операції".
Уся країна, суспільство, народ підтримують. ... Ми пишаємося їхньою сміливістю і рішучістю
Також путін закінчив промову словами про те, що росіяни завжди спиратимуться "єдність" у "ратних і мирних справах".
Нагадаємо
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Підсумки візиту Сі Цзінпіня до рф: лідер Китаю сподівається на справедливу мирну угоду, яку приймуть всі сторони. путін заявив про готовність до переговорів без попередніх умов для досягнення домовленостей.
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