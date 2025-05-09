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На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

Київ • УНН

 • 9710 перегляди

путін на параді в москві мінімально згадав війну, висловивши солідарність із військовими рф. Він наголосив на важливості єдності росіян у "ратних і мирних справах".

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

Зазначивши про "солідарність із військовими рф", задіяними у російсько-українській війні, путін привітав учасників московського параду на красній площі з 80-річчям Перемоги у Другій світовій війні.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Пам'ять про "історичні, тріумфальні події Великої Вітчизняної війни", про покоління того часу, яке заповідало "захищати Батьківщину", а також про те, як "твердо відстоювати" -  національні інтереси і традиційні цінності. Ось перелік до якого звернувся кремлівський очільник володимир путін у своїй урочистій промові на красній площі в москві, 9 травня.

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В цій урочистій промові, путін майже не згадав війну росії проти України, хоча насправді було сказано буквально кілька слів, - зазначалося, що жителі рф "висловлюють солідарність із військовими", задіяними у так званій "спеціальній військовій операції".

Уся країна, суспільство, народ підтримують. ... Ми пишаємося їхньою сміливістю і рішучістю

- виголосив російський президент.

Також путін закінчив промову словами про те, що росіяни завжди спиратимуться "єдність" у "ратних і мирних справах".

Нагадаємо

Президент Сербії та прем'єр Словаччини провели братерську зустріч у москві, де обговорили важливі питання.

Підсумки візиту Сі Цзінпіня до рф: лідер Китаю сподівається на справедливу мирну угоду, яку приймуть всі сторони. путін заявив про готовність до переговорів без попередніх умов для досягнення домовленостей.

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