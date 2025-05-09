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На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

Киев • УНН

 • 8856 просмотра

путин на параде в москве минимально упомянул войну, выразив солидарность с военными рф. Он подчеркнул важность единства россиян в "ратных и мирных делах".

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

Отметив "солидарность с военными рф", задействованными в российско-украинской войне, путин поздравил участников московского парада на красной площади с 80-летием Победы во Второй мировой войне.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Память об "исторических, триумфальных событиях Великой Отечественной войны", о поколении того времени, которое завещало "защищать Родину", а также о том, как "твердо отстаивать" - национальные интересы и традиционные ценности. Вот перечень к которому обратился кремлевский глава владимир путин в своей торжественной речи на красной площади в москве, 9 мая.

Украина надеется на поддержку Ватиканом усилий для достижения мира: как Зеленский поздравил нового Папу Римского08.05.25, 21:19 • 9368 просмотров

В этой торжественной речи, путин почти не упомянул войну россии против Украины, хотя на самом деле было сказано буквально несколько слов, - отмечалось, что жители рф "выражают солидарность с военными", задействованными в так называемой "специальной военной операции".

Вся страна, общество, народ поддерживают. ... Мы гордимся их смелостью и решительностью

- произнес российский президент.

Также путин закончил речь словами о том, что россияне всегда будут опираться "единство" в "ратных и мирных делах".

Напомним

Президент Сербии и премьер Словакии провели братскую встречу в москве, где обсудили важные вопросы.

Итоги визита Си Цзиньпина в рф: лидер Китая надеется на справедливое мирное соглашение, которое примут все стороны. путин заявил о готовности к переговорам без предварительных условий для достижения договоренностей.

Каллас с европейскими главами МИД в Украине на День Европы: первые фото09.05.25, 10:37 • 1408 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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