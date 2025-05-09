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Каллас с европейскими главами МИД в Украине на День Европы: первые фото

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила День Европы вместе с Украиной. Она поделилась фото с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром Андреем Сибигой.

Каллас с европейскими главами МИД в Украине на День Европы: первые фото

Европейские министры иностранных дел и глава дипломатии ЕС Кая Каллас посещают Украину в День Европы, сообщили в соцсетях сама Каллас и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, пишет УНН.

Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Потому что в семье и радости, и трудности общие. Вместе с министрами иностранных дел мы выступаем за длительный мир с Украиной. Ради будущего, в которое мы верим

- написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.

При этом Каллас, которая накануне анонсировала визит в Украину 9 мая, поделилась фото, где она рядом с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Сегодня я очень рада праздновать День Европы во Львове с нашими украинскими друзьями и министрами из европейских стран. Хорошего Дня Европы в Латвии!" - отметила в X глава МИД Латвии Байба Браже.

Как пишет tagesschau, новый министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль также прибыл с первым визитом в Украину. Сегодня он, как сообщается, должен принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС во Львове вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Сегодня вместе с иностранными друзьями и партнерами во Львове. На Марсовом поле почтили память защитников, павших за Украину в российско-украинской войне. Украина и Европа в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за мир и безопасность на всем континенте. Вечная слава Героям! Благодарим всех, кто в этот день бок о бок с Украиной: Высокому представителю ЕС Кае Каллас, министрам иностранных дел стран Евросоюза, еврокомиссарам, дипломатам. Чувствуем и высоко ценим вашу непоколебимую поддержку украинского народа", - в свою очередь отметил Премьер Шмыгаль в Telegram.

ЕС выделит Украине €1 млрд на оборонную промышленность - Каллас08.05.25, 17:35 • 7098 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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