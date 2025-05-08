ЕС выделит Украине €1 млрд на оборонную промышленность - Каллас
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что 9 мая Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро для поддержки оборонной промышленности. Ранее Украина пригласила лидеров ЕС в Киев на 9 мая.
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что 9 мая ЕС выделит Украине 1 миллиард евро для поддержки украинской оборонной промышленности. Об этом она заявила по итогам двухдневного неформального заседания глав МИД стран блока в Варшаве в четверг, пишет УНН.
Завтра (9 мая) мы едем в Украину и сделаем доступным 1 миллиард для оборонной промышленности Украины
Ранее
Украина пригласила лидеров ЕС 9 мая в Киев.
ЕС на встрече в Варшаве обсудит отношения с США и войну в Украине07.05.25, 10:44 • 5108 просмотров