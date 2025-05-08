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ЄС виділить Україні €1 млрд на оборонну промисловість - Каллас

Київ • УНН

 • 3044 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що 9 травня Євросоюз виділить Україні 1 мільярд євро для підтримки оборонної промисловості. Раніше Україна запросила лідерів ЄС до Києва на 9 травня.

ЄС виділить Україні €1 млрд на оборонну промисловість - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що 9 травня ЄС виділить Україні 1 мільярд євро для підтримки української оборонної промисловості. Про це вона заявила за підсумками дводенного неформального засідання голів МЗС країн блоку у Варшаві у четвер, пише УНН.

Завтра (9 травня) ми їдемо в Україну і зробимо доступним 1 мільярд для оборонної промисловості України

- сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Раніше

Україна запросила лідерів ЄС 9 травня до Києва.

ЄС на зустрічі у Варшаві обговорить відносини зі США та війну в Україні07.05.25, 10:44 • 5122 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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