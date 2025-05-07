ЄС на зустрічі у Варшаві обговорить відносини зі США та війну в Україні
Київ • УНН
Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у Варшаві для обговорення відносин зі США та підтримки України. Також обговорять співпрацю з Великою Британією в питаннях оборони.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться у середу у Варшаві для дводенних неформальних переговорів, присвячених відносинам блоку зі Сполученими Штатами та війні в Україні, пише УНН з посиланням на dpa.
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Повернення Дональда Трампа до Білого дому на початку року суттєво змінило політичні вітри щодо ЄС, пише видання. Після неухильного зростання трансатлантичної торгівлі ЄС, як зазначається, став об'єктом непередбачуваної торгової політики Трампа.
Блок, як повідомляється, усе ще сподівається вирішити конфлікт через призупинені наразі додаткові мита на імпорт ЄС у США на мільярди доларів шляхом переговорів.
ЄС обговорює поступку США для сприяння торговельним переговорам - Reuters22.04.25, 02:45 • 4634 перегляди
"Наслідки розвороту адміністрації США у підтримці охопленої війною України також перебувають на порядку денному. Очікується, що міністри ЄС обговорять, як зміцнити позиції України перед можливими мирними переговорами та посилити тиск на москву
Очікується, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проінформує міністрів ЄС про останні новини про війну росії.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі приєднається до своїх колег із ЄС у середу, на тлі того, як швидкі геополітичні зміни сприяють примиренню відносин приблизно через п'ять років після виходу Великої Британії з блоку, вказує видання.
Очікується, що переговори з Ламмі будуть зосереджені на співпраці у питаннях оборони та безпеки перед майбутнім самітом ЄС-Велика Британія в Лондоні наприкінці травня.
Міністрів закордонних справ країн-кандидатів на вступ до ЄС запрошено взяти участь у переговорах у четвер, присвячених безпеці та гібридним загрозам.