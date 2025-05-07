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ЕС на встрече в Варшаве обсудит отношения с США и войну в Украине

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Варшаве для обсуждения отношений с США и поддержки Украины. Также обсудят сотрудничество с Великобританией в вопросах обороны.

ЕС на встрече в Варшаве обсудит отношения с США и войну в Украине

Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в среду в Варшаве для двухдневных неформальных переговоров, посвященных отношениям блока с Соединенными Штатами и войне в Украине, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в начале года существенно изменило политические ветры в отношении ЕС, пишет издание. После неуклонного роста трансатлантической торговли ЕС, как отмечается, стал объектом непредсказуемой торговой политики Трампа.

Блок, как сообщается, все еще надеется разрешить конфликт из-за приостановленных сейчас дополнительных пошлин на импорт ЕС в США на миллиарды долларов путем переговоров.

ЕС обсуждает уступку США для содействия торговым переговорам - Reuters22.04.25, 02:45 • 4634 просмотра

Последствия разворота администрации США в поддержке охваченной войной Украины также находятся на повестке дня. Ожидается, что министры ЕС обсудят, как укрепить позиции Украины перед возможными мирными переговорами и усилить давление на москву

- говорится в публикации.

Ожидается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформирует министров ЕС о последних новостях о войне россии.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми присоединится к своим коллегам из ЕС в среду, на фоне того, как быстрые геополитические изменения способствуют примирению отношений примерно через пять лет после выхода Великобритании из блока, указывает издание.

Ожидается, что переговоры с Ламми будут сосредоточены на сотрудничестве в вопросах обороны и безопасности перед предстоящим саммитом ЕС-Великобритания в Лондоне в конце мая.

Министров иностранных дел стран-кандидатов на вступление в ЕС пригласили принять участие в переговорах в четверг, посвященных безопасности и гибридным угрозам.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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