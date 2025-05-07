ЕС на встрече в Варшаве обсудит отношения с США и войну в Украине
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Варшаве для обсуждения отношений с США и поддержки Украины. Также обсудят сотрудничество с Великобританией в вопросах обороны.
Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в среду в Варшаве для двухдневных неформальных переговоров, посвященных отношениям блока с Соединенными Штатами и войне в Украине, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в начале года существенно изменило политические ветры в отношении ЕС, пишет издание. После неуклонного роста трансатлантической торговли ЕС, как отмечается, стал объектом непредсказуемой торговой политики Трампа.
Блок, как сообщается, все еще надеется разрешить конфликт из-за приостановленных сейчас дополнительных пошлин на импорт ЕС в США на миллиарды долларов путем переговоров.
ЕС обсуждает уступку США для содействия торговым переговорам - Reuters22.04.25, 02:45 • 4634 просмотра
Последствия разворота администрации США в поддержке охваченной войной Украины также находятся на повестке дня. Ожидается, что министры ЕС обсудят, как укрепить позиции Украины перед возможными мирными переговорами и усилить давление на москву
Ожидается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформирует министров ЕС о последних новостях о войне россии.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми присоединится к своим коллегам из ЕС в среду, на фоне того, как быстрые геополитические изменения способствуют примирению отношений примерно через пять лет после выхода Великобритании из блока, указывает издание.
Ожидается, что переговоры с Ламми будут сосредоточены на сотрудничестве в вопросах обороны и безопасности перед предстоящим саммитом ЕС-Великобритания в Лондоне в конце мая.
Министров иностранных дел стран-кандидатов на вступление в ЕС пригласили принять участие в переговорах в четверг, посвященных безопасности и гибридным угрозам.