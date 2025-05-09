Каллас з європейськими головами МЗС в Україні на День Європи: перші фото

Європейські міністри закордонних справ та голова дипломатії ЄС Кая Каллас відвідують Україну у День Європи, повідомили у соцмережах сама Каллас та Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Бо в родині і радощі, і труднощі спільні. Разом із міністрами закордонних справ ми виступаємо за тривалий мир з Україною. Заради майбутнього, в яке ми віримо - написала голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.

При цьому Каллас, яка напередодні анонсувала візит до України 9 травня, поділилася фото, де вона поряд з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Сьогодні я дуже рада святкувати День Європи у Львові з нашими українськими друзями та міністрами з європейських країн. Гарного Дня Європи в Латвії!" - зазначила у X голова МЗС Латвії Байба Браже.

Як пише tagesschau, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також прибув з першим візитом в Україну. Сьогодні він, як повідомляється, має взяти участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові разом з українським колегою Андрієм Сибігою.



"Сьогодні разом з іноземними друзями та партнерами у Львові. На Марсовому полі вшанували пам’ять захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні. Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Вічна слава Героям Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", - своєю чергою зазначив Прем'єр Шмигаль у Telegram.

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