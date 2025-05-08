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Парад в москве: лидеры 29 стран приедут не из-за идеологии, а за деньги

Киев • УНН

 • 4748 просмотра

россия простила странам-участницам парада суммарно 50 млрд долларов долгов и предоставила льготные кредиты на 20 млрд. кремль пытается создать иллюзию геополитического величия.

Парад в москве: лидеры 29 стран приедут не из-за идеологии, а за деньги

Пропаганда страны-агрессора кичится тем, что в параде на красной площади ко "дню победы" примут участие лидеры 29 государств. Однако для большинства из них мотивацией являются деньги, а не преданность российским идеалам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

По данным ЦПД, россияне суммарно простили странам-участникам долги на 50 млрд долларов, предоставили льготных кредитов и других преференций на сумму около 20 млрд долларов, а также вложили или обещают вложить более 30 млрд долларов в инвестиционные проекты.

Общая сумма проведения парада обходится кремлю примерно в 100 млрд долларов.

Самым большим должником рф является ее ближайший союзник – беларусь, которая должна примерно 29 млрд долларов. В марте этого года путин подписал закон, который позволяет беларуси еще 7 лет не выплачивать долги рф

– говорится в сообщении ЦПД.

Также российская федерация списала или обещает списать все или по крайней мере часть долгов таким странам, как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Куба, Конго, Лаос, Монголия. Отмечается, что мотивацией посетить парад могут быть вероятные российские инвестиции.

Например, Казахстан заинтересован в строительстве атомной станции на средства "росатома", Туркменистан – в возвращении на российский газовый рынок, а Узбекистан - в получении новых кредитов.

кремль пытается создавать иллюзию своего геополитического величия за счет кредитов, инвестиций и экономических преференций постсоветским странам и странам Глобального Юга

– заявили в ЦПД.

В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm07.05.25, 13:24 • 10661 просмотр

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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