В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm

Заявление о "перемирии" от кремля - одна из составляющих общего плана, для дальнейших агрессивных действий, считает международное разведывательное сообщество InformNapalm. В то же время в ЦПД видят в страшилках об ударе "орешником", попытку предотвратить возможные эксцессы в период 8-9 мая, угрозу которых кремль связывает с возможными действиями защитников Украины.



Передает УНН со ссылкой на InformNapalm и страницу руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

Детали

В InformNapalm обратили внимание на заявления, которые в частности распространяют ТГ-каналы вроде Mash или Baza, в которых говорится о том, что военные Украины якобы "готовят" в москве "провокации серьезнее ударов дронами".

"В Москве ожидают и другие серьезные провокации ...и готовятся к ответу", - это ключевая фраза. Потому что фактически эти "провокации" и готовит сам Кремль. - пишет InformNapalm.

Если предположить, что москва планирует разыграть подобную "симфонию" как по нотам, могут ли быть случайные события, или "саботаж агентов на местах", продолжает международное разведывательное сообщество на своей странице в соцсети.

В тот же день, когда в Кремле выступили с заявлением о "перемирии" на 8-9 мая, в тот же день уже начали готовить указания на операции под чужим флагом.

- считают в InformNapalm.

В свою очередь заявление о "перемирии" - одна из составляющих общего плана, которым они хотели создать повод для дальнейших агрессивных действий и эскалации, заключает разведывательное сообщество.

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В контексте угроз москвы ударить "в ответ" баллистической ракетой "орешник", начальник ЦПД Андрей Коваленко напомнил следующее:

путин забыл уточнить, что второй пуск "орешника" вообще был неудачный - он банально не полетел.



А вообще, по мнению Коваленко, страшилки об "орешнике" означают очень простой месседж.

Не бейте по москве, мы боимся, у нас есть "орешник". - считает Коваленко, анализируя угрозы со стороны рф.

Напомним

В феврале появилась новость о том, что во время воздушной тревоги рф запустила ракету "Орешник" в направлении Киева из Астраханской области, которую опубликовало издание Forbes. По неподтвержденным данным, ракета вышла из строя и взорвалась на территории россии.

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