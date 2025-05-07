В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 12655 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 18092 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 21179 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 23521 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
07:07 • 30294 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

06:41 • 34942 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

06:12 • 39771 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 83142 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 123314 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 85540 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+13°
3м/с
45%
747 мм
Популярные новости

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

7 мая, 01:44 • 55398 просмотра

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 47144 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 46915 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 46945 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

07:16 • 22065 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 12655 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 18092 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 21179 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 23521 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 47506 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Индия

Пакистан

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 46247 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 96636 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 93986 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 105533 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 53301 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

SpaceX Starship

Сокол 9

Беспилотный летательный аппарат

В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm

Киев • УНН

 • 3514 просмотра

В москве ожидают "провокаций", которые "серьезнее ударов дронами" на 9 мая. В InformNapalm отметили, что в россии ищут возможность обвинить Украину и создать повод для дальнейшей агрессии. Но тем не менее, кремль боится ударов, считают в ЦПД.

В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm

Заявление о "перемирии" от кремля - одна из составляющих общего плана, для дальнейших агрессивных действий, считает международное разведывательное сообщество InformNapalm. В то же время в ЦПД видят в страшилках об ударе "орешником", попытку предотвратить возможные эксцессы в период 8-9 мая, угрозу которых кремль связывает с возможными действиями защитников Украины.

Передает УНН со ссылкой на InformNapalm и страницу руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

Детали

В InformNapalm обратили внимание на заявления, которые в частности распространяют ТГ-каналы вроде Mash или Baza, в которых говорится о том, что военные Украины якобы "готовят" в москве "провокации серьезнее ударов дронами".

"В Москве ожидают и другие серьезные провокации ...и готовятся к ответу", - это ключевая фраза. Потому что фактически эти "провокации" и готовит сам Кремль.

- пишет InformNapalm.

Если предположить, что москва планирует разыграть подобную "симфонию" как по нотам, могут ли быть случайные события, или "саботаж агентов на местах", продолжает международное разведывательное сообщество на своей странице в соцсети.

В тот же день, когда в Кремле выступили с заявлением о "перемирии" на 8-9 мая, в тот же день уже начали готовить указания на операции под чужим флагом.

- считают в InformNapalm.

В свою очередь заявление о "перемирии" - одна из составляющих общего плана, которым они хотели создать повод для дальнейших агрессивных действий и эскалации, заключает разведывательное сообщество.

В рф поражены важные объекты оборонной промышленности – ЦПД СНБО07.05.25, 09:24 • 5452 просмотра

В контексте угроз москвы ударить "в ответ" баллистической ракетой "орешник", начальник ЦПД Андрей Коваленко напомнил следующее:

путин забыл уточнить, что второй пуск "орешника" вообще был неудачный - он банально не полетел.

А вообще, по мнению Коваленко, страшилки об "орешнике" означают очень простой месседж.

Не бейте по москве, мы боимся, у нас есть "орешник".

- считает Коваленко, анализируя угрозы со стороны рф.

Напомним

В феврале появилась новость о том, что во время воздушной тревоги рф запустила ракету "Орешник" в направлении Киева из Астраханской области, которую опубликовало издание Forbes. По неподтвержденным данным, ракета вышла из строя и взорвалась на территории россии.

ВСУ попали в завод оптоволоконных систем в саранске: он серьезно пострадал - СНБО07.05.25, 10:55 • 3376 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
Украина
Brent
$62.55
Bitcoin
$97,032.20
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$35.25
Золото
$3,399.35
Ethereum
$1,844.04