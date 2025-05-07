В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm
Киев • УНН
В москве ожидают "провокаций", которые "серьезнее ударов дронами" на 9 мая. В InformNapalm отметили, что в россии ищут возможность обвинить Украину и создать повод для дальнейшей агрессии. Но тем не менее, кремль боится ударов, считают в ЦПД.
Заявление о "перемирии" от кремля - одна из составляющих общего плана, для дальнейших агрессивных действий, считает международное разведывательное сообщество InformNapalm. В то же время в ЦПД видят в страшилках об ударе "орешником", попытку предотвратить возможные эксцессы в период 8-9 мая, угрозу которых кремль связывает с возможными действиями защитников Украины.
Передает УНН со ссылкой на InformNapalm и страницу руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.
Детали
В InformNapalm обратили внимание на заявления, которые в частности распространяют ТГ-каналы вроде Mash или Baza, в которых говорится о том, что военные Украины якобы "готовят" в москве "провокации серьезнее ударов дронами".
"В Москве ожидают и другие серьезные провокации ...и готовятся к ответу", - это ключевая фраза. Потому что фактически эти "провокации" и готовит сам Кремль.
Если предположить, что москва планирует разыграть подобную "симфонию" как по нотам, могут ли быть случайные события, или "саботаж агентов на местах", продолжает международное разведывательное сообщество на своей странице в соцсети.
В тот же день, когда в Кремле выступили с заявлением о "перемирии" на 8-9 мая, в тот же день уже начали готовить указания на операции под чужим флагом.
В свою очередь заявление о "перемирии" - одна из составляющих общего плана, которым они хотели создать повод для дальнейших агрессивных действий и эскалации, заключает разведывательное сообщество.
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В контексте угроз москвы ударить "в ответ" баллистической ракетой "орешник", начальник ЦПД Андрей Коваленко напомнил следующее:
путин забыл уточнить, что второй пуск "орешника" вообще был неудачный - он банально не полетел.
А вообще, по мнению Коваленко, страшилки об "орешнике" означают очень простой месседж.
Не бейте по москве, мы боимся, у нас есть "орешник".
Напомним
В феврале появилась новость о том, что во время воздушной тревоги рф запустила ракету "Орешник" в направлении Киева из Астраханской области, которую опубликовало издание Forbes. По неподтвержденным данным, ракета вышла из строя и взорвалась на территории россии.
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