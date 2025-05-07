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ВСУ попали в завод оптоволоконных систем в саранске: он серьезно пострадал - СНБО

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Завод оптоволоконных систем в Саранске получил значительные повреждения в результате удара. Рассматривается возможность прекращения его работы, что может повлиять на обеспечение армии РФ оптоволокном.

ВСУ попали в завод оптоволоконных систем в саранске: он серьезно пострадал - СНБО

Завод оптоволоконных систем в российском саранске серьезно пострадал в результате удара. Решается вопрос о возможной остановке его работы.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, сообщает УНН.

Завод оптоволоконных систем в саранске после удара очень серьезно пострадал. Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас вопрос возможной остановки его работы

- говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что в рф поражены важные объекты оборонной промышленности. Два аэродрома, конструкторское бюро, разработчик РСЗО, а также ключевой элемент ВПК рф, специализирующийся на элементах систем связи для армии оккупантов, были атакованы в россии за прошедшие сутки.  

Алена Уткина

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