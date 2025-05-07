ЗСУ поцілили у завод оптоволоконних систем в саранську: він серйозно постраждав - РНБО
Київ • УНН
Завод оптоволоконних систем у Саранську зазнав значних пошкоджень внаслідок удару. Розглядається можливість припинення його роботи, що може вплинути на забезпечення армії РФ оптоволокном.
Завод оптоволоконних систем в російському саранську серйозно постраждав внаслідок удару. Вирішується питання щодо можливої зупинки його роботи.
Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці у соцмережі, повідомляє УНН.
Завод оптоволоконних систем в саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз питання можливої зупинки його роботи
Раніше УНН писав, що у рф уражено важливі об'єкти оборонної промисловості. Два аеродроми, конструкторське бюро, розробник РСЗВ, а також ключовий елемент ВПК рф, який спеціалізується на елементах систем зв’язку для армії окупантів були атаковані в росії минулої доби.