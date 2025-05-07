У рф уражено важливі об'єкти оборонної промисловості - ЦПД РНБО
Київ • УНН
В рф було атаковано підприємства оборонної промисловості, включно з розробником РСЗВ «СПЛАВ», КБ приладобудування та аеродроми «Шайковка» і «Кубінка». Також уражено завод оптоволоконних систем у Саранську.
Два аеродроми, конструкторське бюро, розробник РСЗВ, а також ключовий елемент ВПК рф, який спеціалізується на елементах систем зв’язку для армії окупантів були атаковані в росії минулої доби. Про це розповідає керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці у соцмережі, повідомляє УНН.
У росії атаковані важливі підприємства ВПК, а москва знову вдарила по цивільній інфраструктурі наших міст, вбивши людей.
За даними ЦПД:
- у саранську уражено завод оптоволоконних систем. ЦПД наголошує, що це ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку, що спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії росії;
- також атаковано АТ «Конструкторське бюро приладобудування» у тулі.
Це Конструкторське бюро - "один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні"
- під атакою у рф був «СПЛАВ». Це головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у росії, пише начальник ЦПД при РНБО
Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті.
Атака рф на Київ зачепила чотири райони, уже 6 постраждалих: показали наслідки07.05.25, 08:48 • 3496 переглядiв
Посадовець окремо додав, що у рф було уражено два аеродроми.
Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. Авіабаза "Кубінка" в московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.
Нагадаємо
УНН передавав, що у низці міст росії закрили аеропорти, а в москві ввели план "килим". Мер москви заявив про атаку українських безпілотників, які нібито збито у підмосков'ї.
Київ після удару дронів: зросла кількість постраждалих, рятувальники показали наслідки (фото)04.05.25, 03:47 • 8676 переглядiв