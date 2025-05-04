Київ після удару дронів: зросла кількість постраждалих, рятувальники показали наслідки (фото)

У Києві успішно зупинено всі пожежі, які виникли через обстріл російськими ударними безпілотниками. Займання завдали значної шкоди різним районам столиці. Загалом внаслідок ворожої атаки постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Про це інформує УНН із посиланням на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у м. Києві.

4 травня, внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському - йдеться у дописі ДСНС.

Рятувальники повідомили, що в Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі. За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

Зазначається, що у Святошинському рійоні пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках. У Шевченківському районі загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється - уточнили рятувальники.

"На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Під час російського удару по Києву у ніч проти 04 травня зафіксовано падіння уламків збитих цілей у кількох районах столиці. Міська влада повідомила про численні пожежі у житловому будинку та приватних будинках.

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