Рада закликала світ посилити ППО та використати заморожені активи рф для України

Верховна Рада підтримала звернення до іноземних держав та міжнародних організацій щодо справжніх намірів рф продовжувати агресивну війну на знищення України, із закликом посилити ППО, інвестувати в оборону, використати заморожені активи рф для допомоги Україні та підтримати розслідування воєнних злочинів росіян, повідомили у четвер у депутатському корпусі, пише УНН.

Верховна Рада звертається до іноземних держав і міжнародних організацій щодо намірів рф продовжувати агресивну війну. "За" - 287 - написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

За даними нардепа, у зверненні парламент закликає:

посилити постачання систем ППО;

інвестувати в українську оборонну промисловість;

використати заморожені активи рф для допомоги Україні;

підтримати розслідування воєнних злочинів росіян;

допомогти відбудові України та зміцненню безпеки Європи.

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Як повідомив нардеп Василь Мокан, співавтор відповідної постанови, ідеться про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій щодо справжніх намірів рф продовжувати агресивну війну на знищення України (п/п №13228).

"Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на агресора та діяти рішучіше. У своїй заяві парламент закликав надати Україні більше систем ППО, інвестувати в оборонну промисловість, використати заморожені російські активи для фінансування українського спротиву. Також наголошено на важливості збільшення фінансової допомоги Україні для стабілізації економіки та відбудови інфраструктури. Ключовий акцент - повітряна оборона", - детальніше пояснив Мокан.

У зверненні, з його слів, "також окремо підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до злочину агресії, злочинів проти людяності та геноциду. Україна наполягає на реальних міжнародних судових процесах, які мають покласти край безкарності кремля", - вказав він.