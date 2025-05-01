Рада призвала мир усилить ПВО и использовать замороженные активы рф для Украины

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
Эксклюзив
08:40 • 10907 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

04:00 • 98097 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 78348 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 109856 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 191186 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 222391 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 324825 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 136147 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 253193 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 175701 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
6.7м/с
36%
750 мм
Популярные новости

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

30 апреля, 23:45 • 66194 просмотра

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

04:02 • 20767 просмотра

Макрон и Стармер убедили Трампа изменить тактику по переговорам с рф - Politico

04:45 • 11768 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 52369 просмотра

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

05:16 • 27841 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 98109 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 126051 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 168211 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 200504 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 324835 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 53228 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 59899 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 51207 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 101339 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 149558 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Рада призвала мир усилить ПВО и использовать замороженные активы рф для Украины

Киев • УНН

 • 3582 просмотра

ВР обратилась к иностранным государствам с призывом увеличить помощь Украине, в частности, усилить ПВО, инвестировать в оборону и использовать замороженные активы рф.

Рада призвала мир усилить ПВО и использовать замороженные активы рф для Украины

Верховная Рада поддержала обращение к иностранным государствам и международным организациям относительно настоящих намерений рф продолжать агрессивную войну на уничтожение Украины, с призывом усилить ПВО, инвестировать в оборону, использовать замороженные активы рф для помощи Украине и поддержать расследование военных преступлений россиян, сообщили в четверг в депутатском корпусе, пишет УНН.

Верховная Рада обращается к иностранным государствам и международным организациям относительно намерений рф продолжать агрессивную войну. "За" - 287

- написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По данным нардепа, в обращении парламент призывает:

  • усилить поставки систем ПВО;
    • инвестировать в украинскую оборонную промышленность;
      • использовать замороженные активы рф для помощи Украине;
        • поддержать расследование военных преступлений россиян;
          • помочь восстановлению Украины и укреплению безопасности Европы.

            В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров01.05.25, 09:49 • 6290 просмотров

            Как сообщил нардеп Василий Мокан, соавтор соответствующего постановления, речь идет об обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям относительно настоящих намерений рф продолжать агрессивную войну на уничтожение Украины (п/п №13228).

            "Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на агрессора и действовать решительнее. В своем заявлении парламент призвал предоставить Украине больше систем ПВО, инвестировать в оборонную промышленность, использовать замороженные российские активы для финансирования украинского сопротивления. Также отмечена важность увеличения финансовой помощи Украине для стабилизации экономики и восстановления инфраструктуры. Ключевой акцент - воздушная оборона", - подробнее пояснил Мокан.

            В обращении, по его словам, "также отдельно подчеркивается необходимость привлечения к ответственности всех, кто причастен к преступлению агрессии, преступлениям против человечности и геноцида. Украина настаивает на реальных международных судебных процессах, которые должны положить конец безнаказанности кремля", - указал он.

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Войнаполитика
            Алексей Гончаренко
            Зенитная война
            Сенат Соединенных Штатов Америки
            Верховная Рада
            Европа
            Украина
            Brent
            $60.14
            Bitcoin
            $95,211.80
            S&P 500
            $5,513.39
            Tesla
            $278.63
            Газ TTF
            $31.96
            Золото
            $3,243.46
            Ethereum
            $1,817.78