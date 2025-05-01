Рада призвала мир усилить ПВО и использовать замороженные активы рф для Украины
Киев • УНН
ВР обратилась к иностранным государствам с призывом увеличить помощь Украине, в частности, усилить ПВО, инвестировать в оборону и использовать замороженные активы рф.
Верховная Рада поддержала обращение к иностранным государствам и международным организациям относительно настоящих намерений рф продолжать агрессивную войну на уничтожение Украины, с призывом усилить ПВО, инвестировать в оборону, использовать замороженные активы рф для помощи Украине и поддержать расследование военных преступлений россиян, сообщили в четверг в депутатском корпусе, пишет УНН.
Верховная Рада обращается к иностранным государствам и международным организациям относительно намерений рф продолжать агрессивную войну. "За" - 287
По данным нардепа, в обращении парламент призывает:
- усилить поставки систем ПВО;
- инвестировать в украинскую оборонную промышленность;
- использовать замороженные активы рф для помощи Украине;
- поддержать расследование военных преступлений россиян;
- помочь восстановлению Украины и укреплению безопасности Европы.
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Как сообщил нардеп Василий Мокан, соавтор соответствующего постановления, речь идет об обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям относительно настоящих намерений рф продолжать агрессивную войну на уничтожение Украины (п/п №13228).
"Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на агрессора и действовать решительнее. В своем заявлении парламент призвал предоставить Украине больше систем ПВО, инвестировать в оборонную промышленность, использовать замороженные российские активы для финансирования украинского сопротивления. Также отмечена важность увеличения финансовой помощи Украине для стабилизации экономики и восстановления инфраструктуры. Ключевой акцент - воздушная оборона", - подробнее пояснил Мокан.
В обращении, по его словам, "также отдельно подчеркивается необходимость привлечения к ответственности всех, кто причастен к преступлению агрессии, преступлениям против человечности и геноцида. Украина настаивает на реальных международных судебных процессах, которые должны положить конец безнаказанности кремля", - указал он.