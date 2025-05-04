Ворожий обстріл столиці: уламки впали в кількох районах, в КМВА повідомили про численні пожежі
Київ • УНН
Вночі 4 травня Київ атакували дрони, уламки впали в Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах. Виникли пожежі в житловому будинку та приватних домоволодіннях, горять авто.
Під час російського удару по Києву зафіксовано падіння уламків збитих цілей у кількох районах столиці. Міська влада повідомила про численні пожежі у житловому будинку та приватних будинках. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації (КМВА), начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Деталі
У ніч проти 04 травня росія атакувала Київ ударними безпілотниками. О 00:43 міська влада оприлюднила перші наслідки ворожого обстрілу.
У Оболонському районі попередньо зафіксовано падіння уламків
За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів.
Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку
О 00:56 він поінформував, що в Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.
Також за словами Тимура Ткаченка, в Оболонському районі горить 7 автомобілів.
"Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється", - зазначив начальника КМВА.
Нагадаємо
У Києві пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Столиця у ніч проти 4 травня перебуває під ударом БпЛА. Міська влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони.
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