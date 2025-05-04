У Києві пролунали вибухи: столиця під атакою БпЛА, працює ППО
Київ • УНН
Вночі 4 травня Київ зазнав атаки БпЛА, в місті пролунали вибухи. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею, мешканців закликають залишатися в укриттях.
У Києві пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Столиця у ніч проти 4 травня перебуває під ударом БпЛА. Міська влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформує УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - додали в КМВА.
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