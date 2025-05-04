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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 21070 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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У Києві пролунали вибухи: столиця під атакою БпЛА, працює ППО

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

Вночі 4 травня Київ зазнав атаки БпЛА, в місті пролунали вибухи. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею, мешканців закликають залишатися в укриттях.

У Києві пролунали вибухи: столиця під атакою БпЛА, працює ППО

У Києві пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Столиця у ніч проти 4 травня перебуває під ударом БпЛА. Міська влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформує УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. 

- йдеться у дописі.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - додали в КМВА.

Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу Херсона03.05.25, 20:41 • 3558 переглядiв

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