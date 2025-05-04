В Киеве прогремели взрывы: столица под атакой БПЛА, работает ПВО
Киев • УНН
Ночью 4 мая Киев подвергся атаке БПЛА, в городе прогремели взрывы. Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей, жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Киеве прозвучало несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки. Столица в ночь на 4 мая подвергается удару БПЛА. Городские власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - добавили в КГВА.
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