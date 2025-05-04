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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 20827 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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В Киеве прогремели взрывы: столица под атакой БПЛА, работает ПВО

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Ночью 4 мая Киев подвергся атаке БПЛА, в городе прогремели взрывы. Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей, жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Киеве прогремели взрывы: столица под атакой БПЛА, работает ПВО

В Киеве прозвучало несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки. Столица в ночь на 4 мая подвергается удару БПЛА. Городские власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. 

- говорится в сообщении.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - добавили в КГВА.

Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона03.05.25, 20:41 • 3478 просмотров

Вита Зеленецкая

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