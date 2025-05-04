В Киеве прогремели взрывы: столица под атакой БПЛА, работает ПВО

В Киеве прозвучало несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки. Столица в ночь на 4 мая подвергается удару БПЛА. Городские власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. - говорится в сообщении.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - добавили в КГВА.

Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона