Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Херсоне возникло три пожара, ликвидированы ГСЧС. Один человек погиб, двое получили ранения, горел дом, авто и хозяйственные постройки.
В результате вражеского обстрела Херсона произошло три пожара. Предварительно установлено, что в результате атаки один человек погиб и двое получили ранения. Об этом информирует Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области, передает УНН.
Сегодня, в течение дня враг не прекращал обстрелы г. Херсон. В результате атак, по разным адресам, спасатели ликвидировали 3 пожара: горел частный жилой дом, две хозяйственные постройки, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль
Спасатели сообщили, что все пожары ликвидированы.
"Предварительно установлено, что в результате последней атаки один человек погиб и двое получили ранения", - добавили спасатели.
Напомним
российская армия атаковала центр Херсона, убив одного человека и ранив двоих. Местные власти призывают жителей воздержаться от посещения центра города из-за активности вражеских беспилотников.
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