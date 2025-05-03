Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона

В результате вражеского обстрела Херсона произошло три пожара. Предварительно установлено, что в результате атаки один человек погиб и двое получили ранения. Об этом информирует Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области, передает УНН.

Сегодня, в течение дня враг не прекращал обстрелы г. Херсон. В результате атак, по разным адресам, спасатели ликвидировали 3 пожара: горел частный жилой дом, две хозяйственные постройки, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль - говорится в заметке ГСЧС.

Спасатели сообщили, что все пожары ликвидированы.

"Предварительно установлено, что в результате последней атаки один человек погиб и двое получили ранения", - добавили спасатели.

Напомним

российская армия атаковала центр Херсона, убив одного человека и ранив двоих. Местные власти призывают жителей воздержаться от посещения центра города из-за активности вражеских беспилотников.

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