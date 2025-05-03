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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 17662 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

В результате вражеских обстрелов в Херсоне возникло три пожара, ликвидированы ГСЧС. Один человек погиб, двое получили ранения, горел дом, авто и хозяйственные постройки.

Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона

В результате вражеского обстрела Херсона произошло три пожара. Предварительно установлено, что в результате атаки один человек погиб и двое получили ранения. Об этом информирует Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области, передает УНН.

Сегодня, в течение дня враг не прекращал обстрелы г. Херсон. В результате атак, по разным адресам, спасатели ликвидировали 3 пожара: горел частный жилой дом, две хозяйственные постройки, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль

- говорится в заметке ГСЧС.

Спасатели сообщили, что все пожары ликвидированы.

"Предварительно установлено, что в результате последней атаки один человек погиб и двое получили ранения", - добавили спасатели.

Напомним

российская армия атаковала центр Херсона, убив одного человека и ранив двоих. Местные власти призывают жителей воздержаться от посещения центра города из-за активности вражеских беспилотников.

Президент о ресурсном соглашении с США: Украина готова, чтобы ПВО была вкладом в фонд03.05.25, 12:38 • 2548 просмотров

Вита Зеленецкая

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