Армія рф атакувала центр Херсона: одна людина загинула, двоє поранені
Київ • УНН
російська армія атакувала центр Херсона, вбивши одну людину та поранивши двох. Місцева влада закликає мешканців утриматися від відвідування центру міста через активність ворожих безпілотників.
російські війська в суботу атакували людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо — одна людина загинула, ще двоє дістали поранення
Прокудін закликав мешканців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.
Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!
Нагадаємо
27 квітня російські війська завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона, поранивши чотирьох людей. Пошкоджено медзаклад, приватний будинок та багатоповерхівки.