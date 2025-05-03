Армія рф атакувала центр Херсона: одна людина загинула, двоє поранені

російські війська в суботу атакували людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо — одна людина загинула, ще двоє дістали поранення - йдеться у повідомленні.

Прокудін закликав мешканців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе! - зазначив Прокудін.

Нагадаємо

27 квітня російські війська завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона, поранивши чотирьох людей. Пошкоджено медзаклад, приватний будинок та багатоповерхівки.