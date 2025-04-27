Окупанти завдали авіаційного удару по Херсону: постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона, поранивши чотирьох людей. Пошкоджено медзаклад, приватний будинок та багатоповерхівки.
Внаслідок чергового авіаційного удару російських загарбників по Херсону, постраждало чотири людини.Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, медзаклад.
Передає УНН із посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.
Деталі
Ворог вдарив по Дніпровському району Херсона.
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого авіаудару по Херсону.81-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Вона під наглядом лікарів
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась.
Ще двоє людей, які постраждали від російського авіаудару, звернулись до медиків. У чоловіків 58 та 59 років мінно-вибухова травма та відкриті рани голови.
Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я у Дніпровському районі. Переважно вибуховою хвилею вибито вікна, додали у МВА.
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули 4 людини, 17 отримали поранення. Ворог завдав понад 3000 ударів по 15 населених пунктах, пошкоджено 40 житлових будинків.