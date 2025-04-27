Окупанти завдали авіаційного удару по Херсону: постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі

Внаслідок чергового авіаційного удару російських загарбників по Херсону, постраждало чотири людини.Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, медзаклад.

Передає УНН із посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

Ворог вдарив по Дніпровському району Херсона.

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого авіаудару по Херсону.81-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Вона під наглядом лікарів

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась.

Ще двоє людей, які постраждали від російського авіаудару, звернулись до медиків. У чоловіків 58 та 59 років мінно-вибухова травма та відкриті рани голови.