Донеччина під обстрілом російських загарбників: четверо загиблих, 17 поранених, руйнування

Чотири людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини

Понад 3 000 ударів по лінії фронту та житловому сектору здійснив ворог. Руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Зокрема ідеться про 40 житлових будинків, що були пошкоджені внаслідок російських загарбників.

Передає керівник ОВА Донеччини Вадім Філашкін та поліція області, повідомляє УНН.

Деталі

У 15 населених пунктах зафіксовано влучання. Загалом ідеться про 3 077 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів, з них 40 - житлових будинків.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації:

Покровський район

У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено адмінбудівлю, спортивний об'єкт і господарчу споруду. У Родинському пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 4 поранені.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 будинки, ще 2 у Дробишевому і 3 у Зарічному. У Слов'янську пошкоджено промзону. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 7 поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 6 складів, лінію електропередач, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

Бахмутський район

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 8 будинків.Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 108 людей, у тому числі 9 дітей.

Житомирщина під атакою дронів: пошкоджено будинки, поранені поліцейські

Поліція Донеччини підтвердила, що 4 людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини.

Влучання відбулись в 15 населених пунктах: містах Білицьке, Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Родинське, Сіверськ, селищах Новоекономічне, Олексієво-Дружківка, селах Дробишеве, Зоря, Іваннопілля, Криворіжжя, Никонорівка, Нововодяне, Сергіївка. - повідомляє звіт поліції

Нагадаємо

Протягом доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники зупинили 44 ворожі штурми.

Вночі ПвК "Схід" збили 11 дронів над Дніпропетровщиною. У Кам'янському загинув чоловік, пошкоджено будинки та авто. У Дніпровському районі поранено чоловіка, а в Синельниківському - ще одного.