Донеччина під обстрілом російських загарбників: четверо загиблих, 17 поранених, руйнування

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
Ексклюзив
05:03 • 12885 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 44533 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 55259 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 40681 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 96763 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 57555 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 48230 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50276 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 53492 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41711 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
3м/с
42%
758 мм
Популярнi новини

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла

26 квітня, 23:52 • 14316 перегляди

Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

27 квітня, 01:03 • 15422 перегляди

російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли: аналіз ISW

27 квітня, 02:01 • 10265 перегляди

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

04:02 • 17103 перегляди

Індія та Пакистан: третю ніч поспіль триває перестрілка на лінії контролю

08:02 • 12764 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 96744 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 87760 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 117416 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 168184 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 328525 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 44503 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 32913 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 69262 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 60852 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 64810 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Донеччина під обстрілом російських загарбників: четверо загиблих, 17 поранених, руйнування

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули 4 людини, 17 отримали поранення. Ворог завдав понад 3000 ударів по 15 населених пунктах, пошкоджено 40 житлових будинків.

Донеччина під обстрілом російських загарбників: четверо загиблих, 17 поранених, руйнування

Чотири людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини

Понад 3 000 ударів по лінії фронту та житловому сектору здійснив ворог.  Руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Зокрема ідеться про 40 житлових будинків, що були пошкоджені внаслідок російських загарбників.

Передає керівник ОВА Донеччини Вадім Філашкін та поліція області, повідомляє УНН.

Деталі

У 15 населених пунктах зафіксовано влучання. Загалом ідеться про 3 077 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.  Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів, з них 40 - житлових будинків.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації:

  • Покровський район

    У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено адмінбудівлю, спортивний об'єкт і господарчу споруду. У Родинському пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 4 поранені.

    • Краматорський район

      У Лимані пошкоджено 2 будинки, ще 2 у Дробишевому і 3 у Зарічному. У Слов'янську пошкоджено промзону. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 7 поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 6 складів, лінію електропередач, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

      • Бахмутський район

        У Сіверську поранено людину, пошкоджено 8 будинків.Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 108 людей, у тому числі 9 дітей.  

        Житомирщина під атакою дронів: пошкоджено будинки, поранені поліцейські27.04.25, 10:35 • 4160 переглядiв

        Поліція Донеччини підтвердила, що 4 людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини.

        Влучання відбулись в 15 населених пунктах: містах Білицьке, Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Родинське, Сіверськ, селищах Новоекономічне, Олексієво-Дружківка, селах Дробишеве, Зоря, Іваннопілля, Криворіжжя, Никонорівка, Нововодяне, Сергіївка.

        - повідомляє звіт поліції

        Нагадаємо

        Протягом доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники зупинили 44 ворожі штурми.

        Вночі ПвК "Схід" збили 11 дронів над Дніпропетровщиною. У Кам'янському загинув чоловік, пошкоджено будинки та авто. У Дніпровському районі поранено чоловіка, а в Синельниківському - ще одного.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Війна
        Brent
        $66.98
        Bitcoin
        $94,210.90
        S&P 500
        $5,515.95
        Tesla
        $285.47
        Газ TTF
        $32.43
        Золото
        $3,316.56
        Ethereum
        $1,810.73