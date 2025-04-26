Через обстріл Кам'янського є загиблий, кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
Вночі ПвК "Схід" збили 11 дронів над Дніпропетровщиною. У Кам'янському загинув чоловік, пошкоджено будинки та авто. У Дніпровському районі поранено чоловіка, а в Синельниківському - ще одного.
У суботу, 26 квітня в місті Кам'янське в результаті нічної російської дронової атаки зросла кількість постраждалих. Міська влада також повідомила про одну жертву. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
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За словами чиновника вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 11 безпілотників. Він поінформував, що пожежу двох квартир в 9-поверхівці Кам'янського , яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили.
"Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто", - додав Сергій Лисак.
На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані
Також доповів чиновник про наслідки у Дніпровському районі.
"Поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася", - написав Сергій Лисак.
Крім того, глава ОВА розповів, що ввечері окупанти вдарили FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району - там постраждав чоловік. Виникли пожежі, й вогонь знищив екскаватор.
"Вранці ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди вціліли", - уточнив він.
Нагадаємо
26 квітня у Камʼянському Дніпропетровської області російський безпілотник атакував житлову будівлю, внаслідок чого загорілися квартири. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.