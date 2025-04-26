Из-за обстрела Каменского есть погибший, количество пострадавших возросло

В субботу, 26 апреля в городе Каменское в результате ночной российской дроновой атаки возросло количество пострадавших. Городские власти также сообщили об одной жертве. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Детали

По словам чиновника, ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили над областью 11 беспилотников. Он проинформировал, что пожар двух квартир в 9-этажке Каменского, возникший из-за атаки БПЛА, спасатели потушили.

"Всего изуродованы 3 многоквартирных дома и 6 авто", - добавил Сергей Лысак.

К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых – в тяжелом состоянии - отметил глава Днепропетровской ОВА.

Также доложил чиновник о последствиях в Днепровском районе.

"Ранен мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено здание, которое не эксплуатировалось", - написал Сергей Лысак.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что вечером оккупанты ударили FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района - там пострадал мужчина. Возникли пожары, и огонь уничтожил экскаватор.

"Утром враг попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. Люди уцелели", - уточнил он.

Напомним

26 апреля в Каменском Днепропетровской области российский беспилотник атаковал жилое здание, в результате чего загорелись квартиры. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.