У Камʼянському БпЛА влучив у девʼятиповерхівку: горять квартири, є постраждалі, серед них дитина

У Камʼянському Дніпропетровської області російський безпілотник атакував житлову будівлю, внаслідок чого загорілися квартири. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина. Про це у своєму Telegram-каналі інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.

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У суботу, 26 квітня о 03:41 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про влучання у багатоповерховий житловий будинок у Камʼянському.

Камʼянське. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях - йдеться у дописі чиновника.

Також за його словами, попередньо, є троє постраждалих, серед них - дитина.

"Більше інформації зранку", - додав Лисак.

Нагадаємо

російські війська протягом трьох днів вбили одну дитину та поранили понад 30 внаслідок обстрілів українських міст. З початку війни постраждало понад 2546 дітей.

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