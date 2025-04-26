У Камʼянському БпЛА влучив у девʼятиповерхівку: горять квартири, є постраждалі, серед них дитина
Київ • УНН
У Кам'янському Дніпропетровської області ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку, спричинивши пожежу. Попередньо, троє людей отримали поранення, серед них – дитина.
У Камʼянському Дніпропетровської області російський безпілотник атакував житлову будівлю, внаслідок чого загорілися квартири. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина. Про це у своєму Telegram-каналі інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає УНН.
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У суботу, 26 квітня о 03:41 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про влучання у багатоповерховий житловий будинок у Камʼянському.
Камʼянське. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях
Також за його словами, попередньо, є троє постраждалих, серед них - дитина.
"Більше інформації зранку", - додав Лисак.
Нагадаємо
російські війська протягом трьох днів вбили одну дитину та поранили понад 30 внаслідок обстрілів українських міст. З початку війни постраждало понад 2546 дітей.
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