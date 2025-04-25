Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні

російські окупанти вбили і поранили понад 30 дітей за останні три дні ракетних і дронових ударів по містах України. Про це повідомив в Telegram Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Статистика впродовж останніх трьох днів виглядає наступним чином:

22 квітня внаслідок обстрілів м. Запоріжжя постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки віком 14 та 17 років;

22 квітня внаслідок обстрілів м. Херсон травмовано 6-річну дівчинку;

22 квітня внаслідок обстрілів м. Харків поранено 17-річного хлопця;

23 квітня внаслідок обстрілів м. Костянтинівка Донецької області загинула 12-річна дівчинка;

23 квітня внаслідок обстрілів м. Краматорськ Донецької області травмовано 16-річну дівчинку;

23 квітня внаслідок атаки безпілотниками м. Нікополь Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки;

24 квітня внаслідок обстрілу м. Київ загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років і пʼять дівчаток віком 14, 15 та 17 років;

24 квітня внаслідок обстрілів с. Безлюдівка Харківського району Харківської області травмовано 14-річну дівчинку.

Всього станом на 25 квітня 2025 року загинули 622 дитини, понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загальна цифра постраждалих з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну становить понад 2546 дітей.

За регіонами статистика щодо постраждалих дітей виглядає так:

Донецька область – 640 дітей;

Харківська область – 490 дітей;

Дніпропетровська область – 235 дітей;

Херсонська область – 208 дітей;

Запорізька область – 177 дітей;

Київська область – 136 дітей;

Сумська область – 134 дитини;

Миколаївська область – 118 дітей.

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