Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні
Київ • УНН
російські війська протягом трьох днів вбили одну дитину та поранили понад 30 внаслідок обстрілів українських міст. З початку війни постраждало понад 2546 дітей.
російські окупанти вбили і поранили понад 30 дітей за останні три дні ракетних і дронових ударів по містах України. Про це повідомив в Telegram Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Статистика впродовж останніх трьох днів виглядає наступним чином:
- 22 квітня внаслідок обстрілів м. Запоріжжя
постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки
віком 14 та 17 років;
- 22 квітня внаслідок обстрілів м. Херсон травмовано
6-річну дівчинку;
- 22 квітня внаслідок обстрілів м. Харків поранено
17-річного хлопця;
- 23 квітня внаслідок обстрілів м. Костянтинівка
Донецької області загинула 12-річна дівчинка;
- 23 квітня внаслідок обстрілів м. Краматорськ
Донецької області травмовано 16-річну дівчинку;
- 23 квітня внаслідок атаки безпілотниками м. Нікополь
Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки;
- 24 квітня внаслідок обстрілу м. Київ загинув
17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років і пʼять дівчаток віком 14, 15 та 17 років;
- 24 квітня внаслідок обстрілів с. Безлюдівка
Харківського району Харківської області травмовано 14-річну дівчинку.
Всього станом на 25 квітня 2025 року загинули 622 дитини, понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загальна цифра постраждалих з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну становить понад 2546 дітей.
За регіонами статистика щодо постраждалих дітей виглядає так:
- Донецька область – 640 дітей;
- Харківська область – 490 дітей;
- Дніпропетровська область – 235 дітей;
- Херсонська область – 208 дітей;
- Запорізька область – 177 дітей;
- Київська область – 136 дітей;
- Сумська область – 134 дитини;
- Миколаївська область – 118 дітей.
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