Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 3782 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 7910 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 14619 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 17663 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 25666 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 56957 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 51953 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 88111 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 84433 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 96142 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярнi новини

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

25 квітня, 02:50 • 41941 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 37451 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29692 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 10060 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 14610 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 56949 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 118191 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 284647 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 174589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29876 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 35142 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 42747 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 74410 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 103793 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні

Київ • УНН

 • 3680 перегляди

російські війська протягом трьох днів вбили одну дитину та поранили понад 30 внаслідок обстрілів українських міст. З початку війни постраждало понад 2546 дітей.

Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні

російські окупанти вбили і поранили понад 30 дітей за останні три дні ракетних і дронових ударів по містах України. Про це повідомив в Telegram Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Статистика впродовж останніх трьох днів виглядає наступним чином:

  • 22 квітня внаслідок обстрілів м. Запоріжжя постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки віком 14 та 17 років;
    • 22 квітня внаслідок обстрілів м. Херсон травмовано 6-річну дівчинку;
      • 22 квітня внаслідок обстрілів м. Харків поранено 17-річного хлопця;
        • 23 квітня внаслідок обстрілів м. Костянтинівка Донецької області загинула 12-річна дівчинка;
          • 23 квітня внаслідок обстрілів м. Краматорськ Донецької області травмовано 16-річну дівчинку;
            • 23 квітня внаслідок атаки безпілотниками м. Нікополь Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки;
              • 24 квітня внаслідок обстрілу м. Київ загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років і пʼять дівчаток віком 14, 15 та 17 років;
                • 24 квітня внаслідок обстрілів с. Безлюдівка Харківського району Харківської області травмовано 14-річну дівчинку.

                  Всього станом на 25 квітня 2025 року загинули 622 дитини, понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загальна цифра постраждалих з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну становить понад 2546 дітей.

                  За регіонами статистика щодо постраждалих дітей виглядає так:

                  • Донецька область – 640 дітей;
                    • Харківська область – 490 дітей;
                      • Дніпропетровська область – 235 дітей;
                        • Херсонська область – 208 дітей;
                          • Запорізька область – 177 дітей;
                            • Київська область – 136 дітей;
                              • Сумська область – 134 дитини;
                                • Миколаївська область – 118 дітей.

                                  Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська - Укрзалізниця 24.04.25, 17:45 • 17333 перегляди

                                  Євген Устименко

                                  Євген Устименко

                                  СуспільствоВійна
                                  Донецька область
                                  Харківська область
                                  Дніпропетровська область
                                  Нікополь, Україна
                                  Україна
                                  Краматорськ
                                  Запоріжжя
                                  Херсон
                                  Київ
                                  Харків
                                  Brent
                                  $65.61
                                  Bitcoin
                                  $93,632.60
                                  S&P 500
                                  $5,478.30
                                  Tesla
                                  $256.60
                                  Газ TTF
                                  $33.37
                                  Золото
                                  $3,308.40
                                  Ethereum
                                  $1,771.67