Атаки рф на Украину: оккупанты убили и ранили более 30 украинских детей за 3 дня

российские оккупанты убили и ранили более 30 детей за последние три дня ракетных и дроновых ударов по городам Украины. Об этом сообщил в Telegram Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Статистика в течение последних трех дней выглядит следующим образом:

22 апреля в результате обстрелов г. Запорожье пострадали семь детей: пять мальчиков в возрасте 3, 4, 13, 16 лет и две девочки в возрасте 14 и 17 лет;

22 апреля в результате обстрелов г. Херсон травмирована 6-летняя девочка;

22 апреля в результате обстрелов г. Харьков ранен 17-летний парень;

23 апреля в результате обстрелов г. Константиновка Донецкой области погибла 12-летняя девочка;

23 апреля в результате обстрелов г. Краматорск Донецкой области травмирована 16-летняя девочка;

23 апреля в результате атаки беспилотниками г. Никополь Днепропетровской области травмированы две девочки в возрасте 1 и 3 года;

24 апреля в результате обстрела г. Киев погиб 17-летний парень, еще 10 детей пострадали: пять мальчиков в возрасте 3, 5, 10, 12 и 17 лет и пять девочек в возрасте 14, 15 и 17 лет;

24 апреля в результате обстрелов с. Безлюдовка Харьковского района Харьковской области травмирована 14-летняя девочка.

Всего по состоянию на 25 апреля 2025 года погибли 622 ребенка, более 1924 получили ранения различной степени тяжести. Общая цифра пострадавших с начала полномасштабного российского вторжения в Украину составляет более 2546 детей.

По регионам статистика по пострадавшим детям выглядит так:

Донецкая область – 640 детей;

Харьковская область – 490 детей;

Днепропетровская область – 235 детей;

Херсонская область – 208 детей;

Запорожская область – 177 детей;

Киевская область – 136 детей;

Сумская область – 134 ребенка;

Николаевская область – 118 детей.

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