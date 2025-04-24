В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця
Киев • УНН
24 апреля российские войска обстреляли Краматорск, повредив вокзал и другие здания Укрзализныци. Несмотря на повреждения, движение поездов осуществляется по графику, пострадавших нет.
24 апреля российские войска нанесли удар по Краматорску - повреждены объекты Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.
Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции.
Отмечается, что работники вокзала и пассажиры не пострадали, движение поездов осуществляется по графику.
Дополнение
24 апреля российские войска ночью обстреляли железнодорожную инфраструктуру, ранены двое железнодорожников - в Киеве и Житомире. В столице и на Харьковщине были повреждены пути и здания, но поезда двигались по графику.
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