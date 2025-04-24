В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця

24 апреля российские войска нанесли удар по Краматорску - повреждены объекты Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции. - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники вокзала и пассажиры не пострадали, движение поездов осуществляется по графику.

Дополнение

24 апреля российские войска ночью обстреляли железнодорожную инфраструктуру, ранены двое железнодорожников - в Киеве и Житомире. В столице и на Харьковщине были повреждены пути и здания, но поезда двигались по графику.

Первые минуты после удара рф по Киеву: Белошицкий показал видео