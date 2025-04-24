Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська - Укрзалізниця

24 квітня російські війська завдали удару по Краматорську - пошкоджено об'єкти Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба перевізника, пише УНН.

Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.

Доповнення

24 квітня російські війська вночі обстріляли залізничну інфраструктуру, поранено двох залізничників - у Києві та Житомирі. У столиці та на Харківщині було пошкоджено колію та будівлі, але поїзди рухалися за графіком.

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