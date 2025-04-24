Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська - Укрзалізниця
Київ • УНН
24 квітня російські війська обстріляли Краматорськ, пошкодивши вокзал та інші будівлі Укрзалізниці. Попри пошкодження, рух поїздів здійснюється за графіком, постраждалих немає.
24 квітня російські війська завдали удару по Краматорську - пошкоджено об'єкти Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба перевізника, пише УНН.
Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції
Зазначається, що працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.
Доповнення
24 квітня російські війська вночі обстріляли залізничну інфраструктуру, поранено двох залізничників - у Києві та Житомирі. У столиці та на Харківщині було пошкоджено колію та будівлі, але поїзди рухалися за графіком.
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