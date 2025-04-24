Перші хвилини після удару рф по Києву: Білошицький показав відео

Після масованого комбінованого удару по Києву у ніч на 24 квітня багато людей опинилися під завалами будівель. Святошинський район – один з постраждалих. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький оприлюднив відео однієї з десятків рятувальних операцій, пише УНН.

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Як повідомив Білошицький, патрульні поліцейські доєдналися до екстрених служб у місіях порятунку. Правоохоронці спільно з усіма спецслужбами розбирали завали, надавали домедичну допомогу травмованим, виводили постраждалих із зруйнованих домівок та забезпечували проїзд спецтранспорту.

Важка ніч для країни - одна з наймасованіших ворожих атак на столицю. Протягом ночі ворог руйнував житлові квартали, адмінбудівлі, об’єкти критичної інфраструктури. Патрульні надавали допомогу постраждалим та забезпечували безперешкодний проїзд спеціальної техніки до місць обстрілів - написав він.

Нагадаємо

У Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними МВС, відомо про вісьмох загиблих через масовану атаку рф на Київ у ніч на 24 квітня. Понад 70 людей отримали поранення.