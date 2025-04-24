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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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Нічна атака рф зачепила залізницю: поранені залізничники в Житомирі та Києві

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

Вночі ворог обстріляв залізницю, поранено двох залізничників. В Києві та на Харківщині пошкоджено колії та будівлі, але поїзди рухаються за графіком.

Нічна атака рф зачепила залізницю: поранені залізничники в Житомирі та Києві

Російські війська вночі обстріляли залізничну інфрастурктуру, поранено двох залізничників - у Києві та Житомирі. У столиці та на Харківщині пошкоджено колію та будівлі, але поїзди рухаються за графіком. Про це повідомили у четвер в Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.

Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі

- повідомили в УЗ.

Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу, як зазначається, "пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці".

"Поїзди продовжують рухатись за графіком", - наголосили у компанії.

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів24.04.25, 08:06 • 16609 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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