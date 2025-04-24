Ночная атака рф задела железную дорогу: ранены железнодорожники в Житомире и Киеве

Российские войска ночью обстреляли железнодорожную инфраструктуру, ранены двое железнодорожников - в Киеве и Житомире. В столице и на Харьковщине повреждены пути и здания, но поезда двигаются по графику. Об этом сообщили в четверг в Укрзализныце в Telegram, пишет УНН.

Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены двое железнодорожников: проводника в Житомире и машиниста в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи - сообщили в УЗ.

Также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела, как отмечается, "повреждены технические пути и административные и технические здания железной дороги".

"Поезда продолжают двигаться по графику", - отметили в компании.

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