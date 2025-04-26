В Каменском БПЛА попал в девятиэтажку: горят квартиры, есть пострадавшие, среди них ребенок

В Каменском Днепропетровской области российский беспилотник атаковал жилое здание, в результате чего загорелись квартиры. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок. Об этом в своем Telegram-канале информирует глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В субботу, 26 апреля в 03:41 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попадании в многоэтажный жилой дом в Каменском.

Каменское. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на местах - говорится в заметке чиновника.

Также по его словам, предварительно, есть трое пострадавших, среди них - ребенок.

"Больше информации утром", - добавил Лысак.

Напомним

российские войска в течение трех дней убили одного ребенка и ранили более 30 в результате обстрелов украинских городов. С начала войны пострадало более 2546 детей.

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