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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Днепропетровская область под массированной атакой дронов: есть жертвы и раненые

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, 11 из них сбиты. В Синельниковском, Самаровском районах и Павлограде возникли пожары, есть погибшие и раненые.

Днепропетровская область под массированной атакой дронов: есть жертвы и раненые

Накануне россияне снова массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. 11 БПЛА уничтожили защитники неба. Предварительно, есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний произошло также в Павлограде - в частности, в многоэтажке.

"Не утихают и удары по Никопольщине. Враг попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Изуродовано предприятие. Никто не пострадал", - констатировал Лысак.

Напомним

Прошлой ночью российские войска массированно атаковали Днепропетровщину, повреждено промышленное предприятие в Павлограде. Также под ударом оказалась Никопольщина, люди не пострадали.

25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки25.04.25, 07:09 • 1060 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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