Днепропетровская область под массированной атакой дронов: есть жертвы и раненые

Накануне россияне снова массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. 11 БПЛА уничтожили защитники неба. Предварительно, есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний произошло также в Павлограде - в частности, в многоэтажке.

"Не утихают и удары по Никопольщине. Враг попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Изуродовано предприятие. Никто не пострадал", - констатировал Лысак.

Напомним

Прошлой ночью российские войска массированно атаковали Днепропетровщину, повреждено промышленное предприятие в Павлограде. Также под ударом оказалась Никопольщина, люди не пострадали.

25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки