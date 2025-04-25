Днепропетровская область под массированной атакой дронов: есть жертвы и раненые
Киев • УНН
Россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, 11 из них сбиты. В Синельниковском, Самаровском районах и Павлограде возникли пожары, есть погибшие и раненые.
Накануне россияне снова массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. 11 БПЛА уничтожили защитники неба. Предварительно, есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний произошло также в Павлограде - в частности, в многоэтажке.
"Не утихают и удары по Никопольщине. Враг попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Изуродовано предприятие. Никто не пострадал", - констатировал Лысак.
Напомним
Прошлой ночью российские войска массированно атаковали Днепропетровщину, повреждено промышленное предприятие в Павлограде. Также под ударом оказалась Никопольщина, люди не пострадали.
25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки25.04.25, 07:09 • 1060 просмотров