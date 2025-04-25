25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки

В Киеве в пятницу, 25 апреля, объявлен Днем траура в память о жертвах массированного удара рф по столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

25 апреля в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу - написал Кличко.

Также в Министерстве иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждениях Украины в мире будут приспущены государственные флаги в знак траура из-за массированного удара рф по Киеву 24 апреля.

Напомним

Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибло не менее 12 человек, более 70 получили ранения, среди них есть дети.

Европейские дипломаты осудили массированный удар россии по столице Украины, в результате которого погибли люди. Они выразили поддержку Украине и призвали к усилению противодействия агрессору.

В Киеве продолжаются спасательные работы на месте ракетного удара: детали