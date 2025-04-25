25 квітня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки

У Києві у п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованого удару рф по столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише УНН.

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25 квітня в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю - написав Кличко.

Також у Міністерстві закордонних справ та закордонних дипломатичних установах України у світі будуть приспущені державні прапори на знак жалоби через масований удар рф по Києву 24 квітня.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них є діти.

Європейські дипломати засудили масований удар росії по столиці України, внаслідок якого загинули люди. Вони висловили підтримку Україні та закликали до посилення протидії агресору.

У Києві тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару: деталі