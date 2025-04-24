У Києві тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару: деталі

Рятувальники не припиняють аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Зазначається, що від початку робіт було розібрано та вивезено 1280 м куб. будівельного сміття.

За допомогою роботизованої техніки евакуйовано 9 пошкоджених автомобілів - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Києві після удару рф кількість жертв зросла до 12, рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів. Надзвичайники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі. Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій.

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