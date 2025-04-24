У Києві тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару: деталі
Київ • УНН
У Святошинському районі рятувальники розібрали 1280 м куб. сміття та евакуювали 9 авто. Залучено роботизовану техніку для прибирання завалів.
Рятувальники не припиняють аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС України.
Деталі
Зазначається, що від початку робіт було розібрано та вивезено 1280 м куб. будівельного сміття.
За допомогою роботизованої техніки евакуйовано 9 пошкоджених автомобілів
Нагадаємо
У Києві після удару рф кількість жертв зросла до 12, рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів. Надзвичайники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі. Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій.
рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський24.04.25, 21:25 • 12293 перегляди