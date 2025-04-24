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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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В Киеве продолжаются спасательные работы на месте ракетного удара: детали

Киев • УНН

 • 2350 просмотра

В Святошинском районе спасатели разобрали 1280 м куб. мусора и эвакуировали 9 авто. Привлечена роботизированная техника для уборки завалов.

В Киеве продолжаются спасательные работы на месте ракетного удара: детали

Спасатели не прекращают аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Святошинском районе Киева. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что с начала работ было разобрано и вывезено 1280 м куб. строительного мусора.

С помощью роботизированной техники эвакуировано 9 поврежденных автомобилей

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве после удара рф количество жертв возросло до 12, спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов. Чрезвычайники привлекли роботизированную технику к аварийно-спасательным работам в Святошинском районе. Благодаря современным инженерным решениям спасатели эффективно и безопасно разбирают завалы, убирают поврежденные автомобили и обломки строительных конструкций.

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский24.04.25, 21:25 • 11882 просмотра

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