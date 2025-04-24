рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

россияне, по предварительной информации, применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Наши спецслужбы проверяют все детали. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что в Киеве еще продолжается разбор завалов после российского ракетного удара. Родные и близкие людей, которые могут быть под завалами дома, там – на месте спасательной операции. Спасатели, экстренные службы, все, кто помогает, будут работать, пока не выяснят судьбу каждого человека, который мог пострадать.

По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Наши спецслужбы проверяют все детали. Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе – только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие – ракеты, артиллерию. Вместо этого Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против таких угроз.

Только за сегодня российская армия в массированном ударе против наших городов, против наших гражданских применила более 200 средств поражения – ракет и ударных дронов. По состоянию на это время более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Мои соболезнования... - добавил Зеленский.

По его словам, нужно реальное давление на россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, россия продолжает убивать гражданских. Это означает, что путин не боится.

Нужно полное и безусловное прекращение ударов, и Россия должна пойти на это. Нужно справедливо завершить эту войну. И чтобы реально гарантировать безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита. Спасибо всем в мире, кто помогает. Сотрудничество государств, которые ценят людей и жизнь, должно останавливать союзы убийц - резюмировал Зеленский.

Удар рф по Киеву: количество жертв возросло до 12, спасатели достали еще два тела из-под завалов

Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.