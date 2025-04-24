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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
18:25 • 1508 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Триває розбір завалів після російського ракетного удару.

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

росіяни, за попередньою інформацією, застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що у Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там – на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати.

За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною 

- наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз.

Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття... 

- додав Зеленський.

За його словами, потрібен реальний тиск на росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що путін не боїться.

Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає. Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць 

- резюмував Зеленський.

Удар рф по Києву: кількість жертв зросла до 12, рятувальники дістали ще два тіла з-під завалів24.04.25, 17:36 • 5676 переглядiв

Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.

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